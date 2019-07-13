«Ювентус» может продать Мойзе Кина

Автор: Дарья Григорьева 0

«Ювентус» может покинуть один из нападающих команды. Туринцы готовы расстаться с 19-летним Мойзе Кином.

Причина возможного ухода форварда — отказ Гонсало Игуаина покидать Старую синьору. Аргентинец делает ставку на то, что сможет убедить нового главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри, что на него как на футболиста стоит рассчитывать.

В таком случае туринцы планируют отдать Кина в аренду или совершить полноценный трансфер игрока. Форвардом интересуются «Аякс» и «Эвертон».

Напомним, в прошедшем сезоне Игуаин выступал на правах аренды за «Милан», а затем за «Челси».

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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