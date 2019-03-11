Cтал известен состав сборной России на матчи квалификации Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил состав на матчи квалификации Евро-2020. Национальная команда сыграет против Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир» Турция), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все — ЦСКА Москва).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив» Москва), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Федор Смолов («Локомотив» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Уточняется, в списке из 26 футболистов возможны изменения. Беляев и Караваев впервые вызваны в сборную России. Чалов был включен в заявку на матчи против сборной Германии и сборной Швеции, но на поле он так и не появился. Ахметов также получил осенью вызов в национальную команду, но из-за полученной травмы не смог к ней присоединиться.

Матч сборной России против команды из Бельгии пройдет в Брюселле, а игра с Казахстаном — в Астане. Подготовку к встречам сборная России начнет 17 марта в Новогорске.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт РФС