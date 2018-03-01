Дортмундская «Боруссия» провела переговоры с Марко Ройсом о новом контракте

Автор: Лидия Дидык 0

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Дортмундская «Боруссия» хочет сохранить полузащитника Марко Ройса. На прошлой неделе стороны провели переговоры о продлении контракта, на которых руководители «Боруссии» выразили свое твердое намерение продлить соглашение.

При этом сам Ройс не уверен в своем будущем. Срок его контракта истекает в 2019 году, и 28-летний немец понимает, что следующий контракт будет для него последним крупным.

Ройс готов остаться в «Боруссии», но хочет бороться за трофеи, и пока не видит гарантий этого от клуба. Вероятно, что будущее Ройса решится только после ЧМ.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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