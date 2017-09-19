Итальянский политик хочет разрешить кризис с Северной Кореей при помощи Дибалы

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Член сената Италии и болельщик «Ювентуса» Антонио Рацци предложил любопытную идею для разрешения кризиса с Северной Кореей. Он хочет отправить туда Пауло Дибалу.

«Я хочу отдать Дибалу Северной Корее. То же самое я стараюсь сделать с поп-группой Il Volo. Я знаю, что Ким Чен Ын страстно любит спорт и музыку, поэтому я хочу задействовать суперзвезду «Ювентуса».

Если я отправлю им Дибалу, там на стадионе соберутся 200 тысяч человек, а также будут задействованы большие экраны. Для них это будет национальным праздником», – заявил Рацци.

В этом сезоне Дибала является лучшим бомбардиром Серии А. На его счету восемь голов в четырех матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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