Три ответных матча четвертьфинала Кубка России перенесут с февраля на весну

Исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин рассказал о переносе трех ответных четвертьфинальных матчей Олимп-Кубка России на более поздний срок. Матч Ростова и Краснодара перенесен не будет.

«Я, как исполняющий обязанности президента РФС, дал поручения Сергею Куликову (руководитель департамента профессионального футбола – прим.) о переносе трех игр Кубка на более поздний срок.

Речь идет о переносе трех матчей: «Рубин» — «Локомотив» (23 февраля), «Урал» — «Спартак», «Арсенал» — «Оренбург» (обе игры – 24 февраля) на более поздний срок.

Матч «Ростов» — «Краснодар» (23 февраля) состоится в намеченный срок. Это связано с участием «Краснодара» в Лиге Европы. Все остальные матчи будут перенесены на более благоприятный срок. Есть договоренность с УЕФА о том, что игры можем провести в дни встреч еврокубков», – сказал Прядкин.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»