Премьер-лига. 3-й тур. «Крылья Советов» неожиданно обыграли «Ростов»

Третий тур чемпионата России в самом разгаре. На сей раз «Крылья Советов» обыграли в гостях «Ростов».

Премьер-лига. 3-й тур

РОСТОВ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 0:1

Ростов-на-Дону. 11 августа.

Стадион: «Ростов-Арена». 30986 зрителей.

Судья: Сергей Карасев (Москва).

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев (Шомуродов, 89), Ионов (Зуев, 66), Гулиев, Скопинцев (Мирзов, 75), Сигурдарсон.

«Крылья Советов»: Конюхов, Зотов, Чичерин, Бурлак, Надсон (Алиев, 42), Полуяхтов, Чочиев (Ланин, 82), Соболев, Башкиров, Ткачук (Тихонов, 90), Яковлев.

Гол: 0:1 — Соболев (45).

Предупреждение: Гацкан (48).

8 (5) удары (в створ) 7 (4)

11 фолы 7

6 угловые 1

0 офсайды 1

67 % владения мячом 33

Еще в начале сезона главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сказал, что цель клуба — выиграть чемпионат. Похоже, он не шутил, ведь клуб обыграл ЦСКА. Но с «Крыльями Советов» все прошло не так гладко. Хотя в конце первого тайма игрок самарцев Надсон и дернул заднюю поверхность бедра, что привело к замене, все же счет открыли именно гости. Соболев получил мяч перед штрафной, обвел двух защитников и левой пробил в левую от себя «шестерку». Это оказался единственный забитый мяч в игре, и «Крылья Советов» сенсационно обыграли «Ростов».

Фото: твиттер ФК «Ростов»

Источник: Еженедельник «Футбол»