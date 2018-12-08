Лукаку может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Автор: Дарья Григорьева 0

Romelu Lukaku

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку возможно покинет английский клуб. У игрока есть на то причины. 

Вероятный уход может быть связан с растущим конфликтом между Лукаку и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Форвард недоволен тем, что стал реже попадать в стартовый состав команды.

Напомним, что Лукаку перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2017 году из «Эвертона». В нынешнем сезоне АПЛ нападающий провел за «красных дьяволов» 14 игр, забил пять мячей и отметился одной голевой передачей.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN GB

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