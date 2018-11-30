Игрок «МЮ» выбыл минимум до конца года

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал новость о травме нападающего Алексиса Санчеса. Футболист получил повреждение во время тренировки. 

Португальский специалист с уверенностью высказал мнение, что игрок выбыл из строя на достаточно долгий срок. У Санчеса определили травму задней поверхности бедра.

«Санчес выбыл на долгий срок. Не хочу говорить, на сколько именно, чтобы не рисковать. Но, по моему опыту, он точно не сыграет до конца года» — заявил Моуринью.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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