Италия намерена вернуть свое место на вершине футбола

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о шансах на Евро-2020. Команда из Италии попала в группу J вместе с Боснией и Герцеговиной, Финляндией, Грецией, Арменией и Лихтенштейном.

Специалист признался, что сборной Италии необходимо выходить на Евро-2020 и постараться выиграть все матчи, чтобы подойти к отбору на следующий чемпионат мира в лучшей позиции.

«Сборная Италии всегда боролась за место на вершине футбола. Мы выиграли четыре чемпионата мира и чемпионат Европы. Это наша история, и мы должны вернуть свое место. Это займет время, но мы становимся лучше. Игроки хорошо выступают и находятся на правильном пути» — заявил Манчини.

Фото: Global look Press
Источник: Football Italia

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