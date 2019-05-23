«Арсенал» объяснил, почему не продлил контракт с Рэмзи

Спортивный директор «Арсенала» Рауль Санллехи назвал причину, почему лондонцы решили не подписывать новый контракт с полузащитником Аароном Рэмзи. Футболист покинет клуб.

По окончании сезона валлиец уйдет из команды и присоединится к «Ювентусу» уже в качестве свободного агента.

«Одна из моих главный задач — соблюдать баланс зарплат в команде. Мы продлили контракт Аарона и оказались в ситуации, когда у него уже были невероятные предложения по зарплате. Он хотел остаться с нами, но мы были вынуждены следовать интересам «Арсенала». Поняли, что новое соглашение внесло бы дисбаланс, который вредил бы команде на протяжении длительного времени» — заявил Санллехи.

Напомним, в АПЛ в сезоне-2018/19 лондонцы расположились на 5 месте с 70 очками. 29 мая команда Эмери проведет финальный матч против «Челси» в рамках Лиги Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Арсенала»