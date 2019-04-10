Transfermarkt опубликовал сборную самых дорогих российских футболистов до 21 года

Автор: Роман Шлуинский 0

Россия - u-21

Немецкий сайт Transfermarkt представил символическую сборную самых дорогих российских игроков в возрасте до 21 года. Напомним, этот сайт специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов.

Вратарь: Александр Максименко («Спартак», цена – 3 млн евро).

Защитники: Николай Рассказов («Спартак», 2 млн), Никита Калугин («Сочи», 0,5 млн), Роман Евгеньев («Динамо», 0,7 млн), Михаил Лысов («Локомотив», 1,2 млн).

Полузащитники: Александр Ломовицкий («Спартак», 1,5 млн), Иван Обляков (ЦСКА, 5 млн), Константин Кучаев (ЦСКА, 2 млн), Магомед-Шапи Сулейманов (2,8 млн).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА, 10 млн), Иван Игнатьев («Краснодар», 4 млн).

Фото: Global Look Press
Источник: Transfermarkt

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