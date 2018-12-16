Диего Симеоне: «Атлетико» выиграл матч, который проиграла бы любая другая команда»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 16-го тура Ла Лиги против «Вальядолида». Мадридцы сумели одержать непростую победу со счетом 3:2.

«Я очень рад победе. Нам нужно было выигрывать на выезде. «Вальядолид» – тяжелый противник. Они хорошо играют дома.

Соперник забил нам два гола, но мы не растерялись. В итоге мы выиграли очень тяжелый матч, в котором нам необходимо было побеждать.

«Атлетико» проявил силу, чтобы одержать победу в матче, который проиграла бы любая другая команда», – сказал Симеоне.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com