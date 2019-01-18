«Барселона» остается в Кубке Испании

Федерация футбола Испании (RFEF) отклонила жалобу, поданную «Леванте» из-за нарушения «Барселоной» регламента в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. Каталонцы в итоге вышли в 1/4 финала Кубка.
«Леванте» оспаривал включение в состав на ту встречу каталонского клуба защитника Чуми Брандариса.
Футболист сыграл в Кубке Испании, не отбыв дисквалификацию из-за перебора желтых карточек в матчах за вторую команду клуба.
В RFEF указали на изменение в правилах. Кроме того, «Леванте» не успел подать жалобу в установленные сроки.
Решение теперь может быть обжаловано в апелляционном комитете первой инстанции, а затем в Спортивном арбитражном суде.
Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es