«Барселона» остается в Кубке Испании

Федерация футбола Испании (RFEF) отклонила жалобу, поданную «Леванте» из-за нарушения «Барселоной» регламента в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. Каталонцы в итоге вышли в 1/4 финала Кубка.

«Леванте» оспаривал включение в состав на ту встречу каталонского клуба защитника Чуми Брандариса.

Футболист сыграл в Кубке Испании, не отбыв дисквалификацию из-за перебора желтых карточек в матчах за вторую команду клуба.

В RFEF указали на изменение в правилах. Кроме того, «Леванте» не успел подать жалобу в установленные сроки.

Решение теперь может быть обжаловано в апелляционном комитете первой инстанции, а затем в Спортивном арбитражном суде.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es