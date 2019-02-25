Карим Бензема: «Раньше я играл для Роналду, а теперь я лидер атаки «Реала»

Автор: Роман Шлуинский 0

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал об изменении своей роли в команде после ухода форварда Криштиану Роналду в туринский «Ювентус». По словам француза, сейчас именно он лидер атаки «сливочных».

«Раньше в нашей команде был игрок, который забивал больше 50 голов за сезон, а я был в роли его ассистента. Раньше я играл для Криштиану, выступал в роли второй скрипки. Мы сформировали хороший дуэт. Я постоянно искал его, чтобы помочь ему забивать еще больше голов. Теперь я лидер атаки «Реала». Сейчас многое зависит от меня, я могу изменить ход игры. Очень счастлив, потому что теперь я могу показывать свой настоящий футбол», — сказал Бензема.

Напомним, Криштиану Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» в 2018 году. Португальский форвард выступал в составе мадридской команды на протяжении девяти лет.

В нынешнем сезоне 31-летний француз принял участие в 25 матчах чемпионата Испании. Он забил 11 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: France Football

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