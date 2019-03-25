«Барселона» не предложит Ивану Ракитичу новый контракт

Руководство «Барселоны» не собирается предлагать новый улучшенный контракт полузащитнику Ивану Ракитичу. Главный тренер Эрнесто Вальверде отрицает слухи о намерениях продать хорвата в другой клуб в наступающее летнее трансферное окно.

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сообщил о том, что финансовые ресурсы каталонского клуба не позволяют обновить контрактное соглашение с Ракитичем.

«Ракитич — ключевой игрок для Вальверде. Он хорош на поле во многих амплуа. Вальверде продолжает отрицать тот факт, что Ракитич может быть продан грядущим летом. Но во время трансферного окна может произойти все, что угодно», — сообщил источник, близкий к клубу.

Ранее стало известно об интересе к 31-летнему Ракитичу со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Интера». Напомним, в этом сезоне Ракитич провел 26 матчей в чемпионате Испании, стал автором трех забитых мячей и трех результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN