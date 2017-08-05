Валерий Карпин: «Второе место – это тоже «получилось»»

Автор: Никита Воробьев 0

Валерий Карпин

Валерий Карпин вспомнил свои тренерские годы в «Спартаке». Специалист не считает, что у него не получилось добиться серьезных результатов.

«Для вас чемпионство – это «получилось», а второе место – «не получилось»? Я не согласен. Второе место – это тоже «получилось». Тогда были другие условия и другие соперники. Допустим, у «Зенита» был Халк, а в прошлом сезоне его не было. У ЦСКА раньше были моложе Березуцкие и Игнашевич. Раньше был сильный «Рубин», а прошлом сезоне он был плох.

В прошлом сезоне «Спартак» стал чемпионом, потому что был сильнее всех. Но сравнивать разные сезоны я бы не стал. Везде были свои условия», — сказал Карпин.

Под руководством Карпина «Спартак» дважды занимал второе место в чемпионате России. Недавно специалист покинул должность главного редактора футбольных трансляций «Матч ТВ», чтобы продолжить тренерскую карьеру.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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