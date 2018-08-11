Артем Дзюба может перейти в «Галатасарай» или «Бешикташ»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может сменить команду. В его услугах заинтересовано несколько клубов из Турции.

По некоторым данным, «Галатасарай» собирается предложить 29-летнему футболисту соглашение и уже пригласил в Стамбул представителя форварда, чтобы обсудить детали сделки. Также есть информация, что Дзюба попал в сферу интересов «Бешикташа».

Накануне СМИ сообщали о намерении французского «Бордо» арендовать Артема до конца сезона. Напомним, действующий контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до 2020 года.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sporundibi.com