Бенедикт Хеведес собирается посетить матч между «Локомотивом» и «Спартаком»

Новичок «Локомотива» защитник Бенедикт Хеведес прилетел в Москву. Чемпион мира 2014 года собирается в этот же день посетить матч своей будущей команды против московского «Спартака».

Хеведеса поприветствовали следующим образом: «Рейсом из Дюссельдорфа к нам прилетел… Чемпион мира! И сегодня он обещает быть на дерби «Локомотив» — «Спартак»! Добро пожаловать в Москву, Бенедикт!»

Рейсом из Дюссельдорфа к нам прилетел… Чемпион мира! И сегодня он обещает быть на дерби #ЛокоСпартак !

Добро пожаловать в Москву, Бенедикт! pic.twitter.com/C2MPfx8i1I — ФК Локомотив (@fclokomotiv) August 4, 2018

Бенедикт Хеведес ранее выступал за «Шальке-04». В прошлом сезоне 30-летний немецкий защитник играл на правах аренды за «Ювентус». Он провел три матча в чемпионате Италии и забил один мяч. В составе сборной Германии Хеведес завоевал кубок мира на чемпионате мира 2014 года, который состоялся в Бразилии.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер футбольного клуба «Локомотив»