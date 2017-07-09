«МЮ» обновил контракт с Жоэлом Перейрой

«Манчестер Юнайтед» продлил соглашение с голкипером Жоэлом Перейрой. Сотрудничество 21-летнего футболиста и клуба из Манчестера продлится до 2021 года.

Действие контракта закончится в июне 2021 года, после этого будет действовать опция его продления еще на год. Жоэл Перейра с 2012 года является воспитанником манкунианской академии, в январе 2017 состоялся дебют голкипера в качестве игрока основного состава. Тогда Перейра сменил Серхио Ромеро в матче против «Уигана» в рамках розыгрыша Кубка Англии. Тот поединок юный вратарь отстоял на ноль. На данный момент успехи Жоэла Перейры отмечает лично Жозе Моуриньо.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»