«МЮ» обновил контракт с Жоэлом Перейрой

Автор: Алена Груздева 0

«Манчестер Юнайтед» продлил соглашение с голкипером Жоэлом Перейрой. Сотрудничество 21-летнего футболиста и клуба из Манчестера продлится до 2021 года. 

Действие контракта закончится в июне 2021 года, после этого будет действовать опция его продления еще на год. Жоэл Перейра с 2012 года является воспитанником манкунианской академии, в январе 2017 состоялся дебют голкипера в качестве игрока основного состава. Тогда Перейра сменил Серхио Ромеро в матче против «Уигана» в рамках розыгрыша Кубка Англии. Тот поединок юный вратарь отстоял на ноль. На данный момент успехи Жоэла Перейры отмечает лично Жозе Моуриньо.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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