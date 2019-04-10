Стала известна сумма, которую потратила компания Мамаева и Кокорина в день драки

Стала известна сумма, которую футболисты и их компания потратили в день, когда они стали участниками нескольких драк в центре Москвы. Ее назвал прокурор по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Счет компании в кафе «Кофемания» составил 264 790 рублей. Отмечается, что в него включена плата и за алкогольные напитки в том числе. В клубе «Эгоист» футболистам и их компании были предъявлены два чека — на 123 410 и 8000 рублей.

Напомним, полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и форварду «Зенита» Александру Кокорину был продлен срок содержания под стражей до 25 сентября. Они находятся в СИЗО с октября по делу о двух драках в Москве вместе с Кириллом Кокориным и Александром Протасовицким.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»