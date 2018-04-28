Винченцо Монтеллу уволят из «Севильи»

Винченцо Монтелла будет отправлен в отставку с поста главного тренера «Севильи». На этой неделе на совете директоров испанского клуба было принято решение о том, что если андалузцы проиграют в пятницу «Леванте», то Монтелла будет уволен.

«Севилья» уступила «Леванте» (1:2), продлив безвыигрышную серию во всех турнирах до 9 матчей. После 34 игр команда занимает в таблице примеры 7-е место.

Сам Монтелла так прокомментировал свою вероятную отставку.

«Вопрос не ко мне. Я тренер «Севильи», профессионал, работаю с энтузиазмом и полной концентрацией. Думаю, к концу сезона мы сможем улучшить текущее положение в таблице. Остальное решать не мне», — сказал Монтелла.

Ранее в этом сезоне итальянец был уволен с поста главного тренера «Милана».

Фото: Global Look Press

Источник: Cadena Cope