Харри Кейн стал самым дорогим игроком мира по результатам исследования

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн является самым дорогим игроком мира по версии CIES Football Observatory. В исследовании учитывались несколько параметров футболистов.

Исследовательский центр назвал сотню самых дорогих футболистов мира, применив при оценке эксклюзивный алгоритм, учитывающий возраст, позицию, выступления на клубном и национальном уровнях (частота появления на поле и голы), успехи клубов и сборных, уровень чемпионата.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду занял 24-е место (103,4 миллиона евро). В январском рейтинге, который возглавлял Неймар, он был на 49-й позиции.

1. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 201,2 миллиона евро

2. Неймар («ПСЖ») – 195,7

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 186,5

4. Лионель Месси («Барселона») – 184,2

5. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 171,3

6. Деле Алли («Тоттенхэм») – 171

7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 167,2

8. Антуан Гризманн («Атлетико») – 164,5

9. Пауло Дибала («Ювентус») – 164,2

10. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») – 163,4

Фото: Global Look Press

Источник: CIES Football Observatory