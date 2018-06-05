Харри Кейн стал самым дорогим игроком мира по результатам исследования

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн является самым дорогим игроком мира по версии CIES Football Observatory. В исследовании учитывались несколько параметров футболистов.
Исследовательский центр назвал сотню самых дорогих футболистов мира, применив при оценке эксклюзивный алгоритм, учитывающий возраст, позицию, выступления на клубном и национальном уровнях (частота появления на поле и голы), успехи клубов и сборных, уровень чемпионата.
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду занял 24-е место (103,4 миллиона евро). В январском рейтинге, который возглавлял Неймар, он был на 49-й позиции.
1. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 201,2 миллиона евро
2. Неймар («ПСЖ») – 195,7
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 186,5
4. Лионель Месси («Барселона») – 184,2
5. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 171,3
6. Деле Алли («Тоттенхэм») – 171
7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 167,2
8. Антуан Гризманн («Атлетико») – 164,5
9. Пауло Дибала («Ювентус») – 164,2
10. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») – 163,4
Фото: Global Look Press
Источник: CIES Football Observatory