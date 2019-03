Массимилиано Аллегри: «Я ушел из соцсетей — там много проблем и оскорблений, люди прячутся за клавиатурой»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о своем отношении к социальным сетям. Также 51-летний специалист объяснил, почему он ушел из них.

«Я никогда не был большим поклонником социальных сетей и считаю нормальным, что я ушел из них. Это кажется мне вполне нормальным решением.

Я был искренне удивлен, что появилось столько шума вокруг этого. Кто-то задавался вопросом, что я планировал какую-то стратегию или психологическую войну. Я просто оставлял свои сообщения после матчей. Сейчас я вернулся к нормальной жизни.

Социальные сети – действенный инструмент, но не для всех. Вы видите много проблем и оскорблений, люди прячутся за клавиатурой, но все это не имеет никакого отношения ко мне или к футболу», – сказал Аллегри.

Источник: Black white read all over