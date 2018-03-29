Китайские владельцы готовы продать «Интер» за 600 млн евро

Компания Suning Group, мажоритарный владелец «Интера» (68,55% акций), намерена продать клуб. Такое решение китайцы приняли из-за проблем с финансовым фэйр-плей и неучастия «нерадзурри» в текущем сезоне в еврокубках.

Suning Group планирует продать «Интер» за 600 миллионов евро. При этом 31,05% акций принадлежат другому совладельцу – президенту клуба Эрику Тохиру, который лишь формально исполняет свои обязанности.

Накануне пост технического директора «Интера» покинул Вальтер Сабатини. После 28 матчей миланцы занимают в таблице чемпионата Италии 4-е место.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere della Sera