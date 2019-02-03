Усман Дембеле вслед за Месси рискует пропустить матч с «Реалом» 6 февраля

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может пропустить первый полуфинал Кубка Испании против «Реала». Встреча пройдет 6 февраля на стадионе «Камп Ноу».

21-летний Дембеле восстановился после растяжения связок голеностопа левой ноги, но заболел гриппом. Врачи «Барселоны» отправили Дембеле с тренировки домой и выписали французу антибиотики. На восстановление футболисту потребуется три-четыре дня.

Ранее сообщалось, что форвард «Барселоны» Лионель Месси может пропустить матч против «Реала» 6 февраля из-за проблем с приводящей мышцей бедра.

В этом сезоне Дембеле провел за сине-гранатовых 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи.

Ответный полуфинал Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» пройдет 27 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Фото: Global Look Press

Источник: As