Килиан Мбаппе про всего 2 спонсорских контракта: «Я хочу, чтобы мое имя вызывало уважение, не хочу чтобы оно ассоциировалось с чем-либо»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что не намерен заключать большое количество спонсорских контрактов. 20-летний футболист не хочет, чтобы его имя с чем-либо ассоциировалось.

— Расскажите о воспоминаниях после чемпионата мира в России. В ехали с командой на двухэтажном автобусе по Елисейским полям и были одними из немногих, кто не снимал и не фотографировал.

– Да, я был спокоен. Я просто смотрел. Я надеюсь, что еще вернусь на чемпионат мира, но такие события не происходят каждый день.

Когда я стану старше, я поговорю с детьми. Скажу им, что мне повезло и я прожил это. Я хотел иметь настоящие воспоминания, а не видео на моем смартфоне. Это история футбола и часть моей жизни.

— У вас есть только два спонсора: Nike и марка часов Hublot. Почему только два?

– Потому что я не хочу становиться рекламным щитом. С одной стороны, я хочу партнеров, которые соответствуют моим ценностям.

Во-вторых, я хочу, чтобы мое имя вызывало уважение, не хочу чтобы оно ассоциировалось с чем-либо. Сегодня у меня есть Nike и Hublot. Я счастлив. И я горжусь тем, что представляю их по всему миру. У меня нет желания иметь 70 спонсоров, – сказал Мбаппе.

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе провел 21 матч в чемпионате Франции. 20-летний форвард забил 24 мяча и отдал 6 голевых передач.

Фото: Glibal Look Press

Источник: L`Equipe