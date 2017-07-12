«Челси» предложил дортмундской «Боруссии» 65 млн фунтов за Пьера-Эмерика Обамеянга

Автор: Лидия Дидык 0

Обамеянг

«Челси» заинтресован в Пьере-Эмерике Обамеянге. Клуб предлагает дортмундской «Боруссии» 65 миллионов фунтов за игрока.

Трансферной целью лондонцев являлся форвард «Реала» Альваро Мората, которого хочет видеть в команде главный тренер Антонио Конте, но пока переговоры с испанским клубом ни к чему не привели.

Ранее сообщалось о том, что 28-летний габонец может перейти в один из китайских клубов, «ПСЖ» или «Милан».

В прошлом сезоне Обамеянг стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, забив 31 гол.

Фото: Global Look Press
Источник: The Sun

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