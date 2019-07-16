Маттейс де Лигт в скором времени окажется в «Ювентусе»

Автор: Дарья Григорьева 0

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт может в скором времени примерить форму «Ювентуса». Он близок к переходу в итальянский клуб. 

По информации источника, трансфер находится в стадии завершения. Сегодня голландец прибудет в Турин, чтобы завтра пройти медицинское обследование.

Ранее, стороны достигли соглашения по условиям контракта и деталям перехода. Сообщается, за футболиста Старая синьора отдаст 70 млн евро. Кроме того известна сумма отступных: они составят 150 мнл евро.

В завершившемся сезоне чемпионата Голландии де Лигт провел 33 матча, забил 3 мяча и отдал столько же голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Сайт журналиста «Sky Sport Italia» Джанлуки Ди Марцио

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