Маттейс де Лигт в скором времени окажется в «Ювентусе»

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт может в скором времени примерить форму «Ювентуса». Он близок к переходу в итальянский клуб.

По информации источника, трансфер находится в стадии завершения. Сегодня голландец прибудет в Турин, чтобы завтра пройти медицинское обследование.

Ранее, стороны достигли соглашения по условиям контракта и деталям перехода. Сообщается, за футболиста Старая синьора отдаст 70 млн евро. Кроме того известна сумма отступных: они составят 150 мнл евро.

В завершившемся сезоне чемпионата Голландии де Лигт провел 33 матча, забил 3 мяча и отдал столько же голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Сайт журналиста «Sky Sport Italia» Джанлуки Ди Марцио