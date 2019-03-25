«ПСЖ» получил крупную прибыль в сезоне-2017/18

«ПСЖ» увеличил финансовые показатели в сезоне-2017/18. Сумма оценивается в несколько млн евро.

Клуб зафиксировал прибыль в размере 31,5 миллиона евро. В сезоне-2016/17 были убытки – 18,8 млн. Доход от продажи футболистов вырос со 132 до 145 миллионов, доход от реализации ТВ-прав увеличился со 122 до 127,9 млн.

Спонсорские соглашения в минувшем сезоне принесли «Пари Сен-Жермен» 239,3 миллиона евро, рост – на 54,8 млн. Расходы на зарплаты игроков и сотрудников в «ПСЖ» за год выросли на 59,9 миллиона евро – до 332,1 млн.

Парижане получили рекордный доход в истории клуба – 557 миллионов евро. Рост – на 11% (сезоном ранее было 503 миллиона). Средняя посещаемость домашних матчей команды в чемпионате Франции выросла на 1 776 человек (46 935). Долг «ПСЖ» составляет 33,3 миллиона евро.

Фото: Global Look Press

Источник: The Swiss Rambler