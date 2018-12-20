Илья Геркус покинет пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря

Автор: Роман Шлуинский 0

Стало известно, когда Илья Геркус покинет пост генерального директора «Локомотива». Он сделает это 29 декабря.

Решение было пролоббировано советом директоров клуба и принято в РЖД. Таким образом, Анатолий Мещеряков, Юрий Нагорных и Василий Кикнадзе, которые входят в совет директоров «Локомотива», фактически получат контроль над клубом, убрав с поста его генерального директора, назначенного ранее высшим руководством.

При этом с большой вероятностью новым генеральным директором «Локомотива» станет Кикнадзе, а Эрик Штоффельсхаус, который занимает эту должность сейчас, клуб покинет.

Сообщается, что уход Геркуса из «Локомотива» связан с противоречиями с советом директоров клуба, а не со сменой президента РФС. Однако велика вероятность, что Геркус все же получит должность в РФС или РПЛ. Это может произойти после того, как РФС возглавит Александр Дюков.

Илья Геркус возглавляет московский «Локомотив» с 2016 года. Ранее генеральный директор «железнодорожников» занимал пост советника президента Российской-Премьер-Лиги Сергея Прядкина.

Напомним, «Локомотив» при Геркусе стал чемпионом России по итогам сезона-2017/18, а также завоевал Кубок России в сезоне-2016/17.

Фото: Сергей Дроняев
Источник:  «Чемпионат»

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