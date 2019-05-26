Владельцы «ПСЖ» готовы купить контрольный пакет акций клуба «Лидс Юнайтед»

Катарский фонд Qatar Sports Investments (QSI) может сделать инвестиции в клуб «Лидс Юнайтед». Фонд является владельцем французского «ПСЖ».

QSI в последние месяцы ведет переговоры о покупке доли в английском клубе. Катарский фонд намерен купить контрольный пакет акций «Лидса», который выступает в чемпионшипе.

«Мы всегда ищем возможности, и рынок Великобритании определенно стоит на первом месте в списке», – сказал представитель фонда.

Человек, близкий к руководству «Лидса», сообщил, что английский клуб ведет переговоры как минимум с шестью потенциальными инвесторами, в том числе QSI. Владелец клуба склоняется к продаже миноритарного пакета акций. Данный пакет не позволяет владельцу напрямую участвовать в управлении компанией.

«Лидс» в сезоне-2018/19 финишировал на 3-м месте в чемпионшипе. В полуфинале плей-офф за право выступить в АПЛ команда Марсело Бьельсы уступила «Дерби» тренера Фрэнка Лэмпарда.

Фото: Global Look Press

Источник: Financial Times