Премьер-лига. 17-й тур. «Спартак» обыграл «Анжи» в Каспийске

В матче 17-ого тура чемпионата России «Анжи» принимал «Спартак». Встреча закончилась уверенной победой гостей — 3:0.

Премьер-лига. 17-й тур

АНЖИ — СПАРТАК — 0:3 (0:1)

Каспийск. 8 декабря.

Стадион: «Анжи-Арена».

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Новосельцев, Кулик (Хамдамов, 81), Гиголаев, Савичев, Глебов, Ондуа , Долгов (Кацаев, 56), Понсе (Ахъядов, 69).

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Кутепов, Мельгарехо (Петкович, 67), Глушаков, Ломовицкий, Ханни, Попов (Самедов, 76), Зе Луиш, Луис Адриано (Ананидзе, 70).

Голы: 0:1 — Зе Луиш (45, с пенальти), 0:2 — Луис Адриано (55, с пенальти), 0:3 — Зе Луиш (84).

Предупреждения: Гиголаев (14), Попов (61), Гапон (78), Кутепов (78).

Удаление: Гиголаев (54).

7 (1) удары (в створ) 12 (6)

9 фолы 13

5 угловые 5

4 офсайды 1

41 % владения мячом 59

В начале матча гости сразу же завладели преимуществом. На 28-й минуте Рассказов навесил в штрафную, Зе Луиш выиграл борьбу в воздухе и пробил. Мяч пролетел выше ворот. Под занавес первого тайма москвичи заработали пенальти: Ломовицкий обвел в штрафной Гапона, после чего получил по ногам. 11-метровый уверенно реализовал Зе Луиш, отправив мяч в правый верхний угол. Второй тайм начался с удаления Гиголаева. Луис Адриано исполнял штрафной удар и попал точно в футболиста «Анжи. Арбитр посчитал, что мяч попал в руку игроку, и показал желтую карточку Гиголаеву, которая оказалась для него второй в матче. Затем судья назначил пенальти. К точке подошел Луис Адриано, который уверенно направил мяч в нижний левый угол. На 84-й минуте Зе Луиш забил третий гол в ворота махачкалинцев. Ананидзе сделал передачу вразрез, а бразилец пробил мимо Дюпина.

Фото: твиттер «Спартака»

Источник: Еженедельник «Футбол»