Солари назвал причину, почему у Иско мало игрового времени

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари назвал причину, почему у полузащитника Иско мало игрового времени в нынешнем сезоне. Он прокомментировал ситуацию с футболистом. 

«Дисциплинарные вопросы предпочитаю решать внутри клуба. Чтобы играть, в первую очередь, необходимо быть в хорошей физической форме, а потом ее нужно поддерживать», — заявил специалист.

Ранее хавбек отказался ехать на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (1:4), когда узнал, что не попал в заявку на эту игру. Напомним, испанец перешел в мадридский клуб в 2013 году. В нынешнем сезоне в Ла Лиге он провел 16 матчей, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com (EN)

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Иско

Иско может покинуть «Реал»

Сантьяго Солари: «Командная работа — единственный способ обыграть «Атлетико»

Флорентино Перес и Сантьяго Солари встретились в ресторане и 2 часа обсуждали ситуацию в «Реале»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 