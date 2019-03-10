Солари назвал причину, почему у Иско мало игрового времени

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари назвал причину, почему у полузащитника Иско мало игрового времени в нынешнем сезоне. Он прокомментировал ситуацию с футболистом.

«Дисциплинарные вопросы предпочитаю решать внутри клуба. Чтобы играть, в первую очередь, необходимо быть в хорошей физической форме, а потом ее нужно поддерживать», — заявил специалист.

Ранее хавбек отказался ехать на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (1:4), когда узнал, что не попал в заявку на эту игру. Напомним, испанец перешел в мадридский клуб в 2013 году. В нынешнем сезоне в Ла Лиге он провел 16 матчей, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com (EN)