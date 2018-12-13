Криштиану Роналду: «Теперь начинается прекрасная часть Лиги чемпионов»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подвел итоги группового этапа Лиги чемпионов. Футболист также порадовался за команду.

«Теперь начинается прекрасная часть Лиги чемпионов! Я уверен, мы будем полностью готовы к ней. Я спокоен, мне известен потенциал команды и мой потенциал. Я мог легко забить пару мячей сегодня, но это футбол. Мы должны сконцентрироваться на следующей игре», — заявил Роналду.

Напомним, что в Лиге чемпионов «Ювентус» лидировал в группе Н с 12 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com