Криштиану Роналду: «Теперь начинается прекрасная часть Лиги чемпионов»

Автор: Дарья Григорьева 0

Криштиану Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подвел итоги группового этапа Лиги чемпионов. Футболист также порадовался за команду.

«Теперь начинается прекрасная часть Лиги чемпионов! Я уверен, мы будем полностью готовы к ней.  Я спокоен, мне известен потенциал команды и мой потенциал. Я мог легко забить пару мячей сегодня, но это футбол. Мы должны сконцентрироваться на следующей игре», — заявил Роналду.

Напомним, что в Лиге чемпионов «Ювентус» лидировал в группе Н с 12 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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