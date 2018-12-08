Полиция Мадрида опасается беспорядков фанатов «Ривера» и «Боки»

Автор: Дарья Григорьева 0

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится ответный матч Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Полиция города опасается беспорядков некоторых активных болельщиков. 

Обоим клубам выделили около 20 тыс. билетов. Предполагается, что половина из них будет принадлежать фанатам, приехавшим из Аргентины. Порядок во время ответной встречи обеспечат более 4 тыс. военных и полицейских.

Напомним, что игра «Ривер Плейта» с «Бока Хуниорс» должна была состоятся 24 ноября в Буэнос-Айрес. Но матч отменили из-за нападения фанатов хозяев на автобус с футболистами гостей. В результате инцидента пострадали несколько игроков.

Позже было принято решении о переносе матча на 9 декабря в столицу Испании.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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