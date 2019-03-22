Федор Чалов: «Мы должны побеждать Казахстан»

Нападающий сборной России Федор Чалов прокомментировал игру против Бельгии (1:3). Также футболист поделился мнением о предстоящем матче с командой из Казахстана.

«Конечно, огорчил результат. Проиграли, наверное, по делу. Нужно уже забыть эту игру и готовиться к Казахстану. Эта встреча уже через два дня, и мы должны быть готовы к ней.

Мы разберем игру. Я думаю, все в наших руках. Мы должны побеждать», — заявил форвард.

Напомним, встреча со сборной Бельгии оказалась для Чалова дебютом за национальную команду из России. Матч против сборной Казахстана пройдет 24 марта.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт РФС