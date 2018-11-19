Сампаоли может возглавить сборную Китая

Экс-главный тренер сборной Аргениты Хорхе Сампаоли вероятно переберется в Китай. Специалист может возглавить национальную сборную этой страны.

Представители Федерации футбола Китая начали переговоры с аргентинцем. Если Сампаоли станет новым главным тренером сборной Китая, то он будет зарабатывать 15 млн евро в год. Аргентинский специалист сменит на посту Марчелло Липпи. Итальянец уже сообщил, что покинет национальную команду в январе следующего года.

Напомним, что сборная Аргентины под руководством Хорхе Сампаоли на чемпионате мира в России дошла до 1/8 финала, где уступила Франции. После поражения специалист покинул пост главного тренера.

Фото: Global Look Press

Источник: La Cuarta