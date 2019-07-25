Агент Хамеса Родригеса прибыл в Италию на переговоры с «Наполи»

Жорже Мендеш, агент Хамеса Родригеса, прилетел в Италию для переговоров с «Наполи». Неаполитанцы заинтересованы в приобретении колумбийского полузащитника.

Агент прибыл для обсуждения условий контракта, которые должны соответствовать пожеланиям его клиента.

Сложности переговорам добавляет то, что «Реал» требует за Хамеса около 50 миллионов евро, в то время как «Наполи» предпочитает вариант с арендой игрока.

Прошлый сезон 28-летний колумбиец провел в «Баварии» на правах аренды. Он сыграл в 20 матчах Бундеслиги, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи.

Помимо «Наполи», в переходе игрока заинтересован «Атлетико», и именно мадридцы ближе к его приобретению.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca