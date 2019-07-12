«Ювентус» договорился с «Аяксом» по Маттейсу де Лигту

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт все ближе к переходу в итальянский чемпионат. Он может в скором времени оказаться в «Ювентусе».

Как сообщает источник, стороны пришли к соглашению по трансферу. В первую очередь, необходимо было решить денежный вопрос. Теперь амстердамский клуб готов отдать футболиста за 70 млн евро без учета бонусов.

Кроме того «Аякс» позволил голландцу не приезжать в Австрию, где проходит предсезонная подготовка команды.

Ранее, Мино Райола, агент де Лигта, уже подтвердил, что туринцы достигли договоренности по условиям контракта с игроком.

Фото: Global Look Press

Источник: De Telegraaf