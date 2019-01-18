Шандор Варга: «Акунья выразил желание перейти в «Зенит»

Агент Шандор Варга сообщил, что защитник «Спортинга» Маркос Акунья готов переехать в Россию. Игрока интересует вариант с «Зенитом».

«Акунья действительно может перейти в «Зенит». Я разговаривал с самим игроком. Он выразил желание перейти в питерский клуб. Посмотрим, как все получится в ближайшие дни», – заявил Варга.

Ранее стало известно, что «Зенит» предложил 20 миллионов евро за аргентинского футболиста.

В 15 матчах этого сезона в чемпионате Акунья забил 1 гол, отдал 2 голевых паса, заработал 5 желтых и одну красную карточку.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»