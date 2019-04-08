Для покупки Эдена Азара «Реал» намерен выручить средства с продажи двух полузащитников клуба

Мадридский «Реал» ведет переговоры с «Челси» о покупке нападающего Эдена Азара. Чтобы купить футболиста, «сливочные» готовы продать двух полузащитников клуба.

По информации источника, руководство «Королевского клуба» рассчитывает покрыть большую часть суммы трансфера бельгийского игрока за счет продаж полузащитников Матео Ковачича и Хамеса Родригеса. Они в настоящий момент находятся в аренде в «Челси» и «Баварии» соответственно.

Ранее лондонский клуб заявил, что хочет получить за Азара 100 миллионов фунтов (116 миллионов евро).

В арендном соглашении колумбийца прописана опция выкупа. Она составляет 42 миллиона евро. Летом «Бавария» должна будет принять решение о ее активации. «Челси» же хочет заполучить Ковачича на постоянной основе. Однако на клуб наложен трансферный бан за нарушения при переходах юных футболистов.

В нынешнем сезоне Эден Азар принял участие в 31 матче АПЛ. Он забил 14 мячей и отдал 12 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: AS