Валерий Карпин дисквалифицирован на 6 матчей

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин был дисквалифицирован на шесть матчей по итогам встречи 17-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов»​ (0:1). Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Со стороны Карпина не было ненормативной лексики, не было оскорбительных жестов, но, как пишет Карасев, были выкрики и несогласие с решениями. Но был умышленный толчок. Мы рассмотрели объяснение «Ростова» и Валерия Карпина, несколько раз просмотрели видео этого эпизода.

За умышленный толчок официального лица матча и выход за пределы технической зоны Карпин оштрафован на 80 тысяч рублей и дисквалифицирован на 6 матчей. Три из них – реальное наказание, а три – условное. Испытательный срок – до конца сезона-2018/19», — сказал Артур Григорьянц.

Напомним, российский специалист в концовке игры в Самаре был удален Сергеем Карасевым за толчок резервного арбитра и несогласие с решениями судейской бригады. В концовке матча против «Крыльев Советов» с поля были удалены два игрока команды Карпина – защитник Рагнар Сигурдссон и хавбек Александр Гацкан.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс