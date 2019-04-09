Стало известно, сколько пропустит Александр Селихов из-за травмы

Автор: Роман Шлуинский 0

Селихов

Стало известно, сколько времени потребуется вратарю «Спартака» Александру Селихову на восстановление от травмы. Напомним, в матче с ЦСКА (0:2) он сломал палец и был заменен. 

Сообщается, что к полноценным тренировкам 25-летний голкипер сможет вернуться через четыре недели.

В общей группе с ограничениями работал защитник Илья Кутепов, пропустивший игры сборной России, а также матчи москвичей с «Ахматом» (3:1) и ЦСКА (0:2) из-за проблем с мышцами паха.

В нынешнем сезоне Александр Селихов принял участие в 5 матчах чемпионата России. Один раз ему удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Спартака»

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