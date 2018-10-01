Диего Марадона дал необычный совет Лионелю Месси

Автор: Роман Шлуинский 0

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона рассказал, что бы он посоветовал нападающему национальной команды и «Барселоны» Лионелю Месси. Совет, конечно, необычный.

«Я бы посоветовал ему не возвращаться в национальную команду. Сборная Аргентины U15 проигрывает, и это вина Месси. В чемпионате «Расинг» встречается с «Бокой Хуниорс», и виноват Месси. Его винят всегда и во всём. Я бы сказал Лео: «Не возвращайся. Давай посмотрим, как они справятся»

Последний матч за сборную Аргентины Месси провёл на чемпионате мира 2018, который прошёл минувшим летом в России. Команда преодолела групповой этап турнира, однако уступила будущему триумфатору Франции в игре 1/8 финала. Перерыв на международные матчи в сентябре аргентинец пропустил.

Фото: Global Look Press
Источник: FourFourTwo

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Диего Марадона

Диего Марадона готов бросить брестское «Динамо» ради Венесуэлы

Лионель Месси не вошел в тройку лучших игроков года ФИФА впервые за 12 лет

Сборная Аргентины

Футболисты сборной Аргентины оказались контрабандистами

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 