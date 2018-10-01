Диего Марадона дал необычный совет Лионелю Месси

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона рассказал, что бы он посоветовал нападающему национальной команды и «Барселоны» Лионелю Месси. Совет, конечно, необычный.

«Я бы посоветовал ему не возвращаться в национальную команду. Сборная Аргентины U15 проигрывает, и это вина Месси. В чемпионате «Расинг» встречается с «Бокой Хуниорс», и виноват Месси. Его винят всегда и во всём. Я бы сказал Лео: «Не возвращайся. Давай посмотрим, как они справятся»

Последний матч за сборную Аргентины Месси провёл на чемпионате мира 2018, который прошёл минувшим летом в России. Команда преодолела групповой этап турнира, однако уступила будущему триумфатору Франции в игре 1/8 финала. Перерыв на международные матчи в сентябре аргентинец пропустил.

Фото: Global Look Press

Источник: FourFourTwo