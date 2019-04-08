Представлен мяч чемпионата Нидерландов на сезон-2019/20

Автор: Роман Шлуинский 0

Сегодня Эредивизи представил новый мяч чемпионата Голландии на сезон-2019/20. Это произошло в художественном музее Рейксмюсеум в Амстердаме.

Футбольный снаряд будет белого цвета. На него будут нанесены сюжеты из творчества голландского художника Рембрандта.

Отметим, что 2019-й – год Рембрандта в Нидерландах. Он умер 350 лет назад, в 1669 году.

Сообщается, что техническим спонсором и производителем мяча является компания Derbystar. Он получил название «Рембрандт».

После 29 туров чемпионата Голландии «Аякс» с 71 баллом занимает первое место в таблице. Идущий вторым «ПСВ» имеет такое же количество очков, однако уступает лидерскую позицию по дополнительным показателям.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт эредивизи

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