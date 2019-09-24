Система VAR будет использоваться в Лиге Европы с раунда плей-офф

VAR (систему видеопомощи арбитрам) внедрят в Лигу Европы в этом сезоне. Система будет использоваться со стадии плей-офф.

Президент УЕФА Александер Чеферин объявил об этом на сегодняшней пресс-конференции.

Напомним, впервые VAR заработал в Лиге чемпионов в прошлом сезоне на стадии плей-офф. А в нынешнем сезоне система уже используется на матчах группового этапа.

В Лиги Европы видеоповторы были задействованы только на финальной игре в минувшем сезоне.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер УЕФА