Ян Облак может стать игроком «ПСЖ»

Автор: Роман Шлуинский 0

Ян Облак

Голкипер «Атлетико» Ян Облак может продолжить карьеру во Франции. В услугах 26-летнего футболиста заинтересован «ПСЖ».

По информации источника, президент «красно-синих» Нассер Аль-Хелайфи считает подписание словенского голкипера первоочередной задачей для клуба.

Стоит отметить, что парижан не останавливает тот факт, что Облак имеет договоренность с «Атлетико» о продлении контракта.

Срок текущего соглашения 26-летнего игрока с испанским клубом истекает летом 2021 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Диего Симеоне

Диего Симеоне стал самым высокооплачиваемым тренером Европы

Adrien Rabiot;

Адриен Рабьо приостановил переговоры с «Барселоной»

«ПСЖ» не намерен продавать Неймара

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 