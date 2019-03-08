Ян Облак может стать игроком «ПСЖ»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак может продолжить карьеру во Франции. В услугах 26-летнего футболиста заинтересован «ПСЖ».

По информации источника, президент «красно-синих» Нассер Аль-Хелайфи считает подписание словенского голкипера первоочередной задачей для клуба.

Стоит отметить, что парижан не останавливает тот факт, что Облак имеет договоренность с «Атлетико» о продлении контракта.

Срок текущего соглашения 26-летнего игрока с испанским клубом истекает летом 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca