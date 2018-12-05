Отец Павла Мамаева поздравил всех с Новым годом после оглашения приговора

Константин Мамаев, отец полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, не стал комментировать решение суда, который продлил пребывание под стражей для его сына до 8 февраля 2019 года. Он всех поздравил с Новым годом и уехал.

Сегодня нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву продлили арест до 8 февраля.

Напомним, 8 октября полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, а также их друзья поучаствовали в двух потасовках. В результате данных инцидентов пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»