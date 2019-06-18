Антони Марсьяль может перейти в «Вест Хэм»

Французский хавбек «МЮ» может сменить клуб в летнее трансферное окно. В услугах 23-летнего полузащитника заинтересован «Вест Хэм».

Сообщает, что лондонский «Вест Хэм» вступил в переговоры с руководством «манкунианцев» о переходе французского футболиста. В сделку может быть включен защитник «молотобойцев» Исса Диоп.

Такой вариант устроит «Манчестер Юнайтед», если им не удастся подписать игрока «Лестера» Харри Магуайра. Английский центральный защитник находится в приоритете у команды Оле-Гуннара Сульшера.

В прошедшем сезоне Марсьяль провел в чемпионате Англии 27 матчей. На его счету 10 голов и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent