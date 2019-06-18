Антони Марсьяль может перейти в «Вест Хэм»

Автор: Анатолий Акулов 0

Антони МарсьяльФранцузский хавбек «МЮ» может сменить клуб в летнее трансферное окно. В услугах 23-летнего полузащитника заинтересован «Вест Хэм».

Сообщает, что лондонский «Вест Хэм» вступил в переговоры с руководством «манкунианцев» о переходе французского футболиста. В сделку может быть включен защитник «молотобойцев» Исса Диоп.

Такой вариант устроит «Манчестер Юнайтед», если им не удастся подписать игрока «Лестера» Харри Магуайра. Английский центральный защитник находится в приоритете у команды Оле-Гуннара Сульшера.

В прошедшем сезоне Марсьяль провел в чемпионате Англии 27 матчей. На его счету 10 голов и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: The Independent

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Реал» рассчитывает оформить трансфер Поля Погба до 1 июля

Андер Эррера близок к переходу в «ПСЖ»

Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку cогласовал контракт с «Интером»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 