«Монако» начал переговоры с Леонарду Жардимом

Французский «Монако» начал переговоры с бывшим главным тренером команды Леонарду Жардимом. Португальский специалист может вернуться на пост наставника монегасков в ближайшие 48 часов.

В этом случае Жардим сменит нынешнего наставника Тьерри Анри, который сегодня, 24 января, был отстранен от исполнения обязанностей до тех пор, пока по нему не будет принято окончательное решение.

44-летний Жардим тренировал «Монако» с 2014 года. Под его руководством клуб становился чемпионом Франции в сезоне-2016/17. 11 октября 2018 года он был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов.

13 октября преемником Жардима стал Анри, но при нем клуб одержал всего две победы в 12 матчах чемпионата Франции, занял последнее место в группе Лиги чемпионов, а также вылетел из Кубка Франции.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports